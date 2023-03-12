Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Портленд Тимберс и St. Louis City. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.
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