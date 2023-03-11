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    Наполи — Аталанта: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2023 в 20:00 начнется матч в итальянской Серии А Наполи — Аталанта

    Футбол Серия A Наполи Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Наполи и Аталанта начнут матч в 20:00 в итальянской Серии А, 11.03.2023.

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    Последний матч между собой: Аталанта — Наполи 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.01.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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