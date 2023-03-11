начнут матч в 20:30 в АПЛ, 11.03.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Кристал Пэлас 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.08 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Манчестер Сити»).

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