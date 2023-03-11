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    Брест — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.03.2023 в 23:00 начнется матч в Лиге 1 Брест — ПСЖ

    Футбол Лига 1 Брест ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Брест и ПСЖ начнут матч в 23:00 в Лиге 1, 11.03.2023.

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    Последний матч между собой: ПСЖ — Брест 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «ПСЖ»).

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