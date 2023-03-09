начнут матч в 20:45 в 1/8 финала Лиги Европы, 09.03.2023.

Последний матч между собой: Арсенал Лондон — Спортинг 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал Лондон». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Арсенал Лондон»).

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