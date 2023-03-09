начнут матч в 11:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 09.03.2023.

Последний матч между собой: Ордабасы — Шахтер Караганда 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтер Караганда» — «Ордабасы» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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