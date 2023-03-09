начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги конференций, 09.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Сивасспор». Коэффициент ставки — 2.56 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фиорентина»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Сивасспор.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам