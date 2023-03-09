начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги конференций, 09.03.2023.

Последний матч между собой: Слован — Базель 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Базель» — «Слован». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Базель»).

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