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    Бавария — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.03.2023 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария — ПСЖ

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    Бавария и ПСЖ начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 08.03.2023.

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    Последний матч между собой: ПСЖ — Бавария 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.70.

      • Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ПСЖ»).

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