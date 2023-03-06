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    Львов — Минай: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.03.2023 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Львов — Минай

    Футбол Премьер-лига (Украина) Львов Минай
    Львов и Минай начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 06.03.2023.

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    Последний матч между собой: Минай — Львов 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Львов» — «Минай». Коэффициент ставки — 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Львов»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Львов — Минай.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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