начнут матч в 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге, 04.03.2023.

Последний матч между собой: Пари НН — Зенит 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН». Коэффициент ставки — 2.29 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Зенит»).

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