начнут матч в 15:30 в АПЛ, 04.03.2023.

Последний матч между собой: Ньюкасл — Манчестер Сити 3:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.82 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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