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    Заря — Колос. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.12.2022 в 14:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Заря — Колос

    Футбол Премьер-лига (Украина) Заря Колос
    Заря и Колос начнут матч в 14:00 в украинской Премьер-лиге, 01.12.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Заря» — «Колос» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Заря» — «Колос». Коэффициент ставки — 2.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Заря»).

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