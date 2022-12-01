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    Канада — Марокко. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.12.2022 в 18:00 начнется матч в группе E ЧМ-2022 Канада — Марокко

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    Канада и Марокко начнут матч в 18:00 в группе E ЧМ-2022, 01.12.2022.

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    Последний матч между собой: «Марокко» — «Канада» 4:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Канада» — «Марокко» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Марокко»).

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