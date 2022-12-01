начнут матч в 18:00 в группе E ЧМ-2022, 01.12.2022.

Последний матч между собой: «Бельгия» — «Хорватия» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хорватия» — «Бельгия». Коэффициент ставки — 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Хорватия»).

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