начнут матч в 18:00 в группе D ЧМ-2022 в Катаре, 30.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тунис» — «Франция». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Франция»).

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