В 22:00 30.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квартете C ЧМ-2022 по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Аргентина»).

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