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    Польша — Аргентина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.11.2022 в 22:00 начнется матч в квартете C ЧМ-2022 по футболу Польша — Аргентина

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    В 22:00 30.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Польша — Аргентина в квартете C ЧМ-2022 по футболу.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Аргентина»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Польша — Аргентина.

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