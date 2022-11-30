В 18:00 30.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D ЧМ-2022 в Катаре.

Последний матч между собой: «Дания» — «Австралия» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австралия» — «Дания». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дания»).

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