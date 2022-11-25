В 14:00 25.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Металлист» — «Черноморец Од» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Черноморец Од» — «Металлист» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Черноморец Од — Металлист.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам