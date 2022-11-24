В 22:00 24.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Последний матч между собой: «Сербия» — «Бразилия» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Сербия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бразилия»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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