В 12:00 20.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Рубин» — «Уфа» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Рубин» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Рубин»).

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