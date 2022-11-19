В 15:00 19.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Колос» — «Ворскла» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колос» — «Ворскла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ворскла»).

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