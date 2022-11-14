начнут матч в 16:00 в чемпионате Украины по футболу, 14.11.2022.

Последний матч между собой: «Рух В» — «Минай» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рух В» — «Минай». Коэффициент ставки — 2.30.

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