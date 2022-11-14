В 14:00 14.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Металлист» — «Kryvbas». Коэффициент ставки — 2.45.

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