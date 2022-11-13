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    Шахтёр Д — Заря. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.11.2022 в 16:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Шахтёр Д — Заря

    Футбол Премьер-лига (Украина) Шахтер Донецк Заря
    В 16:00 13.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Шахтёр Д — Заря в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Заря» 6:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шахтёр Д»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Шахтёр Д — Заря.

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