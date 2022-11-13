начнут матч в 15:00 во французской Лиге 1, 13.11.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Осер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «ПСЖ»).

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