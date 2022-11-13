В 14:00 13.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Испании по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Малага»).

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