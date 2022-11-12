В 14:00 12.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «Динамо-Махачкала» — «Велес» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Велес» — «Динамо-Махачкала». Коэффициент ставки — 1.98.

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