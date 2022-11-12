ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная КанадыВ ожидании ЧМ-2022. «Кленовые листья» снова в деле
  • 09:21
    • Сон Хын Мин и Ким Мин Чжэ вошли в состав сборной Южной Кореи на ЧМ-2022
  • 08:07
    • Мбаппе: Не могу играть для людей, которые считают меня обезьяной
    Все новости спорта

    Велес — Динамо-Махачкала. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.11.2022 в 14:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Велес — Динамо-Махачкала

    Футбол ФНЛ — Первая лига Велес Динамо-Махачкала Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 14:00 12.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Велес — Динамо-Махачкала в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Динамо-Махачкала» — «Велес» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Велес — Динамо-Махачкала.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локо» проиграет очередное столичное дерби?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Ростов» и «Крылья» снова устроят голепад в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Горожане» позволят отличится «пчелам»?
  • «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.08
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торпедо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Порье — Чендлер
  • Бокс
  • Завтра в 07:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры