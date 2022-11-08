ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликВ ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика
  • 07:59
    • Кудерметова выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде
  • 07:45
    • Гарсия — победительница Итогового турнира WTA
  • 01:00
    • «Реал» уступил «Райо Вальекано» и остался на втором месте в Ла Лиге
  • 22:25
    • ЦСКА по буллитам уступил «Локомотиву»
  • 21:51
    • «Спартак» на выезде уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    Металлист — Металлист 1925. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.11.2022 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Металлист — Металлист 1925

    Футбол Премьер-лига (Украина) Металлист
    В 14:00 08.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Металлист — Металлист 1925 в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлист» — «Металлист 1925» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Металлист — Металлист 1925.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Осасуна» «Барселону»?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Второй тайм в Неаполе будет результативным
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • «Бавария» учинит разгром бременцам
  • «Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры