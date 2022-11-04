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    Ворскла — Львов. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.11.2022 в 14:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Ворскла — Львов

    Футбол Премьер-лига (Украина) Ворскла Львов
    Ворскла и Львов начнут матч в 14:00 в чемпионате Украины по футболу, 04.11.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Львов» — «Ворскла» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ворскла»).

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