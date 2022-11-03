В 23:00 03.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Аустрия Вена» — «Хапоэль Б-Ш» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Аустрия Вена» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

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