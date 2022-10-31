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    Колос — Верес. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.10.2022 в 14:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Колос — Верес

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос
    В 14:00 31.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Колос — Верес в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Колос» — «Верес» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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