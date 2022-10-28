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    Словацко — Кёльн. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.10.2022 в 19:45 начнется матч в Лиге конференций Словацко — Кёльн

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    В 19:45 28.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Словацко — Кёльн в Лиге конференций.

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    Последний матч между собой: «Кёльн» — «Словацко» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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