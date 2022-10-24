В 15:00 24.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Колос» — «Черноморец Од» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колос» — «Черноморец Од». Коэффициент ставки — 2.32.

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