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    Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.10.2022 в 03:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 09.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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