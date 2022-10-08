В 13:00 08.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Ворскла» — «Черноморец Од» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ворскла» — «Черноморец Од». Коэффициент ставки — 2.08.

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