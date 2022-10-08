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    Милан — Ювентус. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2022 в 19:00 начнется матч в Серии А Милан — Ювентус

    Футбол Серия A Милан Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:00 08.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Милан — Ювентус в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Ювентус» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Милан»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Милан — Ювентус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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