начнут матч в 19:30 в футбольной Бундеслиге, 08.10.2022.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Боруссия Д» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Бавария». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Боруссия Д»).

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