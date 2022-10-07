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    Колос — Ингулец. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.10.2022 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Колос — Ингулец

    Футбол Премьер-лига (Украина) Колос Ингулец
    Колос и Ингулец начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 07.10.2022.

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    Последний матч между собой: «Ингулец» — «Колос» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колос» — «Ингулец». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Колос»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Колос — Ингулец.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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