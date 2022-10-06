В 19:45 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчагруппа D.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словацко» — «Ницца». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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