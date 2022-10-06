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    Кёльн — Партизан. Смотреть онлайн в прямом эфире

    06.10.2022 в 22:00 начнется матч в Лиге конференций Кёльн — Партизан

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    В 22:00 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Кёльн — Партизан в Лиге конференций.

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    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кёльн» — «Партизан». Коэффициент ставки — 2.43.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кёльн — Партизан.

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