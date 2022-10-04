В 22:00 04.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Тоттенхэм»).

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