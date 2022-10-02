ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола может покинуть «Сити» летом 2023 годаОстанется ли Гвардиола в «Манчестер Сити»
  • 23:59
    • ПСЖ взял верх над «Ниццей» благодаря голам Мбаппе и Месси
  • 23:52
    • Гол Левандовского принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 21:45
    • «Атлетико» одержал победу над «Севильей»
  • 21:16
    • «Рома» в Милане переиграла «Интер»
  • 21:00
    • «Локомотив» проиграл «Уралу» в Москве
    Все новости спорта

    Минай — Динамо К. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.10.2022 в 13:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Минай — Динамо К

    Футбол Премьер-лига (Украина) Минай Динамо Киев
    В 13:00 02.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Минай — Динамо К в чемпионате Украины по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Минай» — «Динамо К» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Минай» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 2.37.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Динамо К»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Минай — Динамо К.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Результативный первый тайм в Манчестерском дерби
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Зенит» оформит первое поражение «Ростова» в нынешнем сезоне
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спартак» выиграет у «Нижнего Новгорода»?
  • «Нижний Новгород» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры