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    Италия — Англия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.09.2022 в 21:45 начнется матч в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА Италия — Англия

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    Италия и Англия начнут матч в 21:45 в лиге A группы 3 Лиги наций УЕФА, 23.09.2022.

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    Последний матч между собой: «Англия» — «Италия» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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