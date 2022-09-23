В 21:45 23.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге B группы 3 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Черногория» — «Босния и Герцеговина» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина» — «Черногория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Босния и Герцеговина»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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