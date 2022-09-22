В 21:45 22.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Азербайджан» — «Словакия» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словакия» — «Азербайджан». Коэффициент ставки — 2.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Словакия»).

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