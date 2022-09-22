ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 11:18
    • Билеты на матч Киргизия — Россия продают со скидкой 50%
  • 11:12
    • Кудерметова разгромила мексиканку Контрерас Гомес
  • 10:38
    • СМИ: «Реал» больше не будет пытаться подписать Мбаппе
  • 10:10
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Токио
  • 09:41
    • УЕФА планирует изменить формат Суперкубок. Одним из участников станет клуб МЛС
    Все новости спорта

    Польша — Нидерланды. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.09.2022 в 21:45 начнется матч в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА Польша — Нидерланды

    Футбол Лига наций Сборная Польши Сборная Нидерландов Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Польша и Нидерланды начнут матч в 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА, 22.09.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Нидерланды» — «Польша» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Нидерланды» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Польша — Нидерланды.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Статус матч повлияет на его результативность
  • Хорватия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Уверенная виктория «трехцветных»?!
  • Франция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Нидерланды переиграют поляков
  • Польша — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры