В 17:00 22.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге C группы 3 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Белоруссия» — «Казахстан» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Казахстан» — «Белоруссия». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Белоруссия»).

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