В 21:45 22.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге A группы 1 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Австрия» — «Франция» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция» — «Австрия». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Франция»).

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