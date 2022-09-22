начнут матч в 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА, 22.09.2022.

Последний матч между собой: «Уэльс» — «Бельгия» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бельгия» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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